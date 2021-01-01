行政院在昨天宣布，相關縣市政府的「食安自治條例」凡定有「乙型受體素一律不得檢出」之規定者，因違反憲法並牴觸中央法規，自1月1日起，「原訂者函告無效／新訂者不予核定」，消基會則贊同台中市政府領先全國推出全國最嚴的「牛豬產品無瘦肉精金標章」構想，並呼籲各地方政府跟進，讓消費者全面安心消費。

全國22縣市中，近日提送行政院核備的「食安自治條例」，就有17縣市針對萊豬、萊豬牛和萊肉品分別訂定禁止販售，希望讓消費者安心，消基會指出，行政院或中央主管機關當然應該要支持而非玩法弄權，引發未來可能的釋憲危機，徒然造成政局震盪不安，民生不得安寧。

消基會說，如2016年5月13日公布「台中市食品安全衛生管理自治條例」，時任市長的林佳龍主導訂定「台中市食品安全衛生管理自治條例」訂定，豬肉及其相關產品不得檢出乙型受體素；而今台中市長盧秀燕不過追隨前市長的腳步，保障消費者健康，怎可前朝推翻後朝規定，昨是而今非了。

消基會呼籲，政府應體念民意，至少尊重17縣市「食安自治條例」保障消費者健康的積極作為；呼籲各縣市政府跟進「牛豬產品無瘦肉精金標章」構想，讓消費者全面安心消費。

(中時 )