國民黨祭出萊豬幹話撲克萊，要送給踴躍連署的民眾。（黃福其攝）

國民黨上午召開「反萊豬、拚公投、要連署」記者會，公布9、10日在全國159個議員選區設攤同步連署，另在全台設逾4000個友善連署點供民眾前往索填寫，踴躍連署的民眾機會拿到「萊豬幹話撲克牌」。黨主席江啟臣9日將與前總統馬英九赴中壢仁祥公園連署，10日再到台中市與市長盧秀燕一起宣傳連署。

「政府無能，人民起義。」文傳會主委王育敏表示，「還我公投」、「反萊豬公投」雙公投案第二階段連署自本月9日、10日起全國遍地開花，兩天分別在人潮眾多處於上午9時至12時擺攤，各設168、161 個攤位，供民眾連署。黨中央印製1萬付「萊豬幹話撲克牌」，已分送22縣市黨部運用，以不同方式讓踴躍連署的民眾有機會拿到；未來兩隻模型豬「春嬌」、「志明」也會全台跑透透，宣傳公投連署。

文傳會主委王育敏介紹國民黨數位APP電子地圖，顯示出友善連點署密密麻麻。（黃福其攝）

青年部主任陳冠安介紹連署書填寫方式。（黃福其攝）

組發會主委李哲華說，除了9、10日兩天擺攤，已在全台黨籍民代服務處、黨部連絡處、店家等設置4000多個友善連署點，民眾只要下載國民黨官方APP，即可透過電子地圖查找附近連署點，供民眾前往連署。如有商家願意共同響應成為友善連署點，亦可向各縣市黨部聯繫加入，擴大拒絕萊豬的力量。

國民黨希望兩項公投案連署各逾50萬份，已印製112萬張連署書，並送達各縣市黨部，原安排江啟臣、馬英九等人昨天在公教警消委員會成立會場當場連署，因媒體聯訪動線而未連署，只由其他與會者連署約500份連署書。不過組發會已安排馬江9日上午到桃園市中壢仁祥公園簽連署書，但兩人不會參與下午在中壢中正公園的罷免王浩宇活動，而由立院黨團參與；江10日還要回台中，陪台中市長盧秀燕連署。

青年部主任陳冠安說，目前兩項公投案的空白連署書已置於國民黨官網首頁，歡迎民眾自行下載填寫。此外，參加週末現場連署的民眾可現場繳交，或帶回填寫完後，寄送至中央黨部 (台北市中山區八德路二段232號組發會)。未來也將專設公投網站，讓民眾查閱連署進度。

陳冠安提醒，填寫連署書時僅需填寫連署人、國民身分證統一編號、出生年月日、戶籍地址四個欄位，為避免連署書無效，不可有塗改、劃記，並需使用正體字，以民國填寫出生年，直轄市 (台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市)則需特別注意戶籍地填寫方式，請民眾務必確認四項資訊與身分證上相同，範例一併附於官網空白連署書下載區內，民眾可參照範例進行填寫。

(中時 )