法國衛生當局今天通報，過去24小時新增3093人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），較耶誕節前兩天每日逾2萬人染疫大幅降低，累計確診攀升至255萬864例。

但過去24小時染疫住院病患新增85人，增至2萬4477人，是過去6天以來首度增加。

法國將於27日與大多數其他歐盟國家一起展開疫苗接種作業，境內染疫不治新增146人，累計病故增至6萬2573人，排名全球第7高。（譯者：劉學源）1091227

(中央社)