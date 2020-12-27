法新增3093人染疫 較耶誕節前兩天大幅降低 08:532020/12/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法新增3093人染疫 較耶誕節前兩天大幅降低。(圖/路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國衛生當局今天通報，過去24小時新增3093人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），較耶誕節前兩天每日逾2萬人染疫大幅降低，累計確診攀升至255萬864例。 但過去24小時染疫住院病患新增85人，增至2萬4477人，是過去6天以來首度增加。 法國將於27日與大多數其他歐盟國家一起展開疫苗接種作業，境內染疫不治新增146人，累計病故增至6萬2573人，排名全球第7高。（譯者：劉學源）1091227 疫情帶動遠距需求 電腦缺貨潮恐燒至2022年 我境外移入病例＋3 馬國也傳變種病毒 (中央社) #染疫 #法國 #24小時 #耶誕節 #歐盟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英研發雞尾酒抗體療法 保護力更勝疫苗 04:102020/12/27 焦點要聞 出現變種病毒 法首批疫苗急開打 04:102020/12/27 焦點要聞 全球染新冠人數突破8000萬 逾175萬人不治 07:262020/12/27 國際 宗師預言後疫情時代世局 大陸可能主導世界秩序 09:002020/12/27 財經 變種病毒入侵北美 加拿大驚現2例 恐已爆社區傳播 08:252020/12/27 國際 快充需求強勁 無線充電當紅 偉詮電僑威 展望佳 04:102020/12/27 產業特刊 全球確診破8千萬 176萬人喪命 04:102020/12/27 焦點要聞 丹麥要終結化石燃料 04:102020/12/27 專題周報 法國鼓勵騎單車防疫 04:102020/12/27 專題周報 疫情升溫 北京順義區進入戰時狀態 04:102020/12/27 全球財經 疫情升高工作量大 台大等教學醫院護理師55歲可退休 11:592020/12/27 生活 國際熱門新聞 曾精準預測911 星象大師驚悚預言2021：殭屍將稱霸地球 人類靠它拯救 - 國際 痛罵川普不簽紓困案 拜登警告恐爆4大毀滅性後果 - 國際 川普將被歷史評為失敗總統！美民調：50％人民認定 - 國際 哈佛大學認證 每天半匙橄欖油降低這種疾病罹患率15％ - 國際 千萬水貂的復仇 大批新冠殭屍從墳塚冒出來 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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