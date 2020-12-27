英病毒突變航班取消 中華郵政明起暫停寄英郵件 10:342020/12/27 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國目前受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情嚴重影響，致承運航空公司航班全部取消，中華郵政表示，自12月28日起，暫停收寄發往英國(United Kingdom)之各類航空郵件。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國目前受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情嚴重影響，致承運航空公司航班全部取消，中華郵政表示，自12月28日起，暫停收寄發往英國(United Kingdom)之各類航空郵件。 中華郵政表示，新增發往英國之各類航空郵件暫時無法出口，待郵路恢復後，將另行公告。 中華郵政表示，目前郵件仍可通達之國家(地區)，郵遞時效皆有所延誤，尤其以法國、馬來西亞、美國、澳洲墨爾本及加拿大影響最鉅。 新冠變異 郵局明起停收寄往英國各類航空郵件 防範變異病毒 大陸明起暫停中英定期客運航線航班 (中時 ) #中華郵政 #英國 #暫停 #郵件 #影響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美加州確診破200萬 英變種病毒攻進日本 04:102020/12/26 生活新聞 防變種病毒入侵 桃機嚴陣以待！今自英返台 120人直送集中檢疫 04:102020/12/27 焦點要聞 變種病毒入侵！日本擬本月28日起全面禁止外國人入境 21:002020/12/26 生活 日本鎖國但台灣豁免 華航飛日本航班照常飛行 17:332020/12/27 財經 在英留學生4050人 教育部會協助他們返台 14:262020/12/27 生活 奈國爆其他新變種 陸英航班暫停 04:102020/12/25 焦點要聞 華航英國班機抵台 120人將入境送集中檢疫 13:282020/12/27 生活 最高行院長提名 只有小英表姐夫吳明鴻絕沒第二人 13:562020/12/26 社會 日本28日起暫停全球新入境申請 台灣商務客不受限 03:502020/12/27 國際 備戰英變種病毒 倫敦120人明抵台！直送檢疫所 09:452020/12/26 生活 華航班機明返台 嚴防變種病毒！今新增3例 13:482020/12/26 生活 生活熱門新聞 連3天體感「-1度」鄭明典曝霸王寒流原因 - 生活 日本完蛋了？旅日台人曝背後真相：醫療早已崩壞 - 生活 不斷更新》自英國入境127人 發燒人數暴增至5人 - 生活 寒潮周三爆發！全台冰封36小時 跨年嘉義以北僅5度 - 生活 連舒淇也瘋傳！口罩拉到下巴母湯 醫師：恐二次感染 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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