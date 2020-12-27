英國目前受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情嚴重影響，致承運航空公司航班全部取消，中華郵政表示，自12月28日起，暫停收寄發往英國(United Kingdom)之各類航空郵件。

中華郵政表示，新增發往英國之各類航空郵件暫時無法出口，待郵路恢復後，將另行公告。

中華郵政表示，目前郵件仍可通達之國家(地區)，郵遞時效皆有所延誤，尤其以法國、馬來西亞、美國、澳洲墨爾本及加拿大影響最鉅。

(中時 )