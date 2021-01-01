英國變種病毒入侵台灣，邊境防疫拉警報。中央疫情指揮中心指揮官陳時中12月30日宣布，自1月1日起，暫緩外籍人士入境，本國籍則自1月15日起，居家檢疫若做不到「1人1戶」，就一律入住防疫旅館或集中檢疫所。對此，國民黨立委賴士葆則是嘲諷蔡政府的政策一直都有雙標，並批防疫指揮官陳時中「過度自信」。

據《港媒》中評社報導，賴士葆直言，幾個立委之前就問陳時中，因疫情在英國出現變種，台灣是否比照辦理日本、新加坡等地禁止英國航班，當時陳堅定又非常有把握的說台灣是堅強的保壘，防疫做這麼好，不需要禁止，只是減班而已，結果僅不過4天，變成要鎖國。

賴士葆說，「現在看起來陳時中過度自信，大頭病太大」，還是陳認為台灣人真的神功護體、百毒不侵？他直言，其實台灣防疫做的好，是因為大家一開始就沒聽蔡政府說不需要戴口罩，反而都自主戴口罩的原因。

不僅如此，賴士葆更批，蔡政府的政策一直都有雙標，從英國搭機返台的「英國明」確診為疫情變種，比照之前在大陸的大明、小明返台受阻，兩邊差這麼多，對大老闆也有「商務泡泡」，所以雙標現象處處可見。

(中時新聞網)