民進黨駐美辦公室昨（6）日指出，外交部長吳釗燮的兒子吳迪，接任民進黨駐美辦公室副主任職務，民進黨發言人顏若芳也證實此項人事案。此消息一出，又引來民進黨家天下的質疑聲浪，對此，資深媒體人陳揮文表示，當這麼小的官還要被罵，勸大家不要計較了，也批總統蔡英文，把整個政府的人事都弄亂了。

陳揮文在TVBS政論節目「新聞大白話」中指出，吳迪就是一個黨的駐美的副主任，要看蔡總統的表姐、表姐夫，他們可以，為什麼吳釗燮的兒子不可以，且他還有一個叔公吳澧培，是獨派的大佬，「他是支持賴清德的，他是希望蔡總統不要連任」，而現在吳迪分到的是民進黨一個黨職，一個芝麻大的官，大家就不要計較了。

反觀吳釗燮，陳揮文說，他在在蔡總統任內歷經重要職務，當過國安會秘書長、總統府秘書長，現在當外交部長，「你有看過以前這樣幹的嗎？他顛倒做了，外交部長是比較小的，國安會秘書長跟總統府秘書長比較大」，但是整個政府就被蔡總統弄亂了。

北農前總經理吳音寧（左），加入民進黨直隸智庫、新境界文教基金會；吳怡農則在落選立委後，被拱要選台北市市長，現表態參選民進黨台北市黨部主委。（合成圖／資料照）

對於「家天下」一事，陳揮文也舉2個例子，第一個是北農前總經理吳音寧，那時候在北農亂搞，為什麼能加入新境界文教基金會，那是民進黨直隸的智庫，因為她爸爸吳晟是總統府資政。而最近民進黨在喬，要讓吳怡農去選台北市黨部主委，他爸爸是吳乃德，伯父吳乃仁是新潮流的大佬，「你有看過落選立委的人，立刻就被拱要選台北市市長的嗎？到處就是農夫、農婦，新潮流的小王子啊！」

此外，陳揮文也對一旁的來賓、新北市議員葉元之喊話「我就喜歡這種的」，強調「我從小就討厭那種靠爸的」，接著提到連勝文當初選台北市長說自己不是權貴，陳揮文氣到拍桌，大罵「你不是權貴誰權貴啊，欠人譙」，認為國民黨要多一些沒有背景、靠自己的，像台北市議員羅智強才第一屆當台北市議員，「這種幹才，在民進黨早就當立委了啦」。

(中時新聞網)