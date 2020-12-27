美國總統川普耶誕過後繼續發飆，連發推文痛罵聯邦調查局（FBI）、司法部、最高法院、參議院多數黨領袖麥康奈、多位參院共和黨議員，斥他們坐視不理，沒有針對大選舞弊的指控加以調查，害他輸給民主黨候選人拜登。稱這次大選是歷來最大騙局，並稱總統候選人拜登是「假總統」。

川普26日一早，推文將矛頭指向最高法院，抱怨最高法院「無能又軟弱」，拒絕處理11月選舉舞弊的訴訟。他稱，自己有「絕對證據」，證實存在大規模選舉舞弊，但最高法院拒絕審視這些證據。他抱怨：「如果我們接受舞弊的選舉，我們就沒有國家。」

他還寫道，2020大選是美國歷來最大的騙局，但司法部和FBI卻完全沒有採取行動，他不客氣地批評他們「應該感到羞恥，歷史會記住。」

接著將劍指向共和黨同黨人士，不滿他們沒有努力推翻選舉結果，稱若共和黨與民主黨易位而處，民主黨若發現選舉「被竊被舞弊」，難道不會死抗到底嗎？但是麥康諾等人卻「毫無作為」。

他呼籲支持者絕對不要放棄，在1月6日，國會確認總統大選結果當日，在華府進行抗議。看來怒氣難消的川普勢必戰到1月20日新總統就任前的最後一刻。

(中時 )