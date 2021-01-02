美共和黨眾議員戈默特（Louie Gohmert）等人日前出奇招，上訴美國法院，聲稱副總統彭斯有獨斷權力選擇計算哪些選舉人票，以藉此推翻美國大選結果，不過德州聯邦法官在新年第一天就為這些川普忠臣帶來壞消息，駁回他們的訴訟，理由是他們在法律上站不住腳。

綜合美國《國會山莊報》（The Hill）、《今日美國報》（USA Today）報導，川普任命的德州地方法官凱諾德（Jeremy Kernodle）昨（1）日駁回戈默特及其他共和黨人要求法院賦予彭斯權力，翻盤拜登勝選的選舉結果。

凱諾德在裁決中指出，原告缺乏法理依據，法律上也沒有受到可識別的損害，凱諾德也在裁決中指出以亞歷桑納州共和黨主席沃德（Kelli Ward）為首的共和黨原告，不能聲稱所受到的損害和彭斯有關。

「由於戈默特議員及受提名的選舉人對此案都沒有立場，法庭因此缺乏事務管轄權來處理他們的訴訟，法庭因此在不影響實體權利的狀況下駁回訴訟。」

美國國會即將在1月6日清點各州選舉人票，一旦拜登獲得的票數超過270票門檻，主持會議的副總統彭斯將立即宣布拜登勝選。根據1887年制定的「選舉人票統計法」（Electoral Count Act），彭斯在這場會議上僅具「儀式性」角色，不過戈默特等人上周提告，要求法院讓該法無效，聲稱該法違憲，當各州選舉結果出現爭議時，該法限制了副總統選擇的權力，強調彭斯有「獨斷權力」及能全權計算各州選舉人票。

針對戈默特等人提告，12月31日彭斯透過委任律師要求法院駁回訴訟，指出原告找錯人了，這起訴訟不恰當。

(中時新聞網)