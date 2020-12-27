福菜為公館重要產業文化，每到冬季，公館地區處處可見曬福菜的特殊景象。（公館鄉農會提供／何冠嫻苗栗傳真）

公館鄉農會今年推出紅棗系列的三寶禮盒，好評如潮，並為推廣福菜產業文化，舉辦農業嘉年華規畫曬福菜、擠福菜體驗外，也加強行銷福菜美味，設計福菜「豐收」禮盒，以金黃色包裝傳達秋收意象，提供客製化服務，打造成為特色伴手禮，廣受消費者喜愛。

福菜為公館重要農產，占全國4分之3產量，每到冬季，公館地區處處可見曬福菜的特殊景象。公館鄉農會指出，傳承福菜傳統加工技術，輔導農民將成熟芥菜用心醃製，經過繁複多次的曝曬、翻面，再置入甕中長時間發酵，釀製成風味濃郁香醇甘美的福菜，若完全乾燥則可製成梅干菜，成為苗栗客家菜餚中不可或缺的食材。

農會行銷福菜風味，不僅因應忙碌現代人或小家庭飲食習慣，推出整顆包裝或切碎的菜心包裝，方便烹煮，今年更將福菜精緻化包裝，推出「豐收」禮盒，成為好看又好吃的送禮最佳選擇。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，「豐收」禮盒主打福菜、金桔醬，象徵藏「桔」納「福」，另可與梅干菜、紅棗、油甘等搭配成2入或3入組合，並以金黃色意象設計，傳達公館秋收稻田、黃金小鎮、阿勃勒等在地特色景點，走文青、精緻風格，提供客製化服務，將福菜包裝成特色伴手禮，希望藉由豐收禮盒，讓對方收到滿滿心意。

(中時 )