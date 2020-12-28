入冬後，新冠肺炎再度席捲全球，感染人數暴增，連台灣也在相隔253天後，再度出現本土案例，總確診人數直逼800例。同一時間，歐美多國緊急批准疫苗上市，包括美國輝瑞藥廠和德國BioNTech合作研發「輝瑞BNT疫苗」、美國莫德納生技公司（Moderna，莫德納）獨立開發的疫苗，以及英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、牛津大學共同推出的疫苗。

美國副總統彭斯在美國時間18日上午透過直播在全球觀眾面前，進行「輝瑞BNT疫苗」接種；隔沒幾天，美國總統當選人拜登也挽起袖子，在鏡頭前接種同樣的新冠疫苗，並呼籲美國民眾踴躍施打。

其中，台灣12月間傳出已透過國際疫苗分配平台COVAX，購入輝瑞BNT疫苗，並委由中華和長榮兩家航空公司待命運送疫苗。不過，對於疫苗來台的細節，衛福部長陳時中不肯透露究竟買到哪個藥廠的疫苗，以及民眾何時能夠施打，只鬆口提及採購數量超過3000萬劑。

法國購買的輝瑞BNT疫苗已到貨，並立即送進-80℃低溫的物流中心以免變質，但台灣目前的冷鏈能力並無法像法國如此大量儲存。（圖／達志／美聯社）

為何陳時中對疫苗資訊保密到家，甚至無法具體說明開打時程？一名衛福部官員向本刊透露，「台灣東洋爭取代理輝瑞BNT疫苗破局，主要原因是無法克服冷鏈（冷凍冷藏供應鏈）運送門檻，台灣東洋原本期盼政府可以出面解決，協助投入成本，建置硬體設備，但雙方沒有共識。」該名官員透露，目前無法保證最後會買到哪一株疫苗，但相關單位已召集物流業者商討，希望能盡早克服難題。

本刊調查，上述3株新冠疫苗中，莫德納及輝瑞BNT疫苗是利用「信使核糖核酸」（mRNA）技術，誘發人體細胞產生免疫力，從12月起已陸續在美國進行接種。但由於mRNA具不穩定性，運送過程必須維持超低溫，莫德納疫苗需儲存在攝氏零下20度，而輝瑞BNT疫苗更必須達到攝氏零下70度才能保存。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎曾公開指出，台灣若是由COVAX分配疫苗，「我認為會拿到輝瑞BNT疫苗，因為有些國家不願投資攝氏零下70度的冷凍設備，且台灣對於COVAX有選擇權，因此取得機會較高。」

衛福部長陳時中遲遲不願透露，我國新冠肺炎疫苗的購買進度與施打時程。（圖／報系資料照）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)