北京正式開始施打新冠疫苗，但孕婦、哺乳期婦女、藥物不可控的高血壓、糖尿病併發症等人員不適合接種。（圖／北京日報）

大陸批准首款新冠疫苗後，北京第一批新冠病毒疫苗已自1月1日起開始接種，預計2月中旬完成接種。優先接種是9類重點人群，包括：冷鏈物品檢驗檢疫人員；口岸裝卸運輸人員；交通運輸人員；出國工作學習人員；邊境口岸工作人員；醫療衛生人員；社區工作者等。

據《北京日報》報導，此次接種疫苗有年齡限制為18至59歲，其他年齡段需等待進一步臨床試驗，疫苗共2針，至少間隔14天。此外，孕婦、哺乳期婦女、藥物不可控的高血壓、糖尿病併發症等人員不適合接種。

報導說，以北京西城區接種狀況方例，該區首日接種的主要是冷鏈工作人員。在接種點入口有指示牌和工作人員指引，接種者每5人一組，先在等候區聽醫務人員講解接種的注意事項，隨後分批次進入登記知情區，進行測溫、驗健康碼，醫護人員核實接種人的個人資訊後，再次告知相關事項。資訊核實確認無誤、接種人簽字，然後前往接種區接受接種。完成接種後，接種人員要在觀察區等候半小時，確認無異常後再離開。

報導說，每個區都設有多個接種點，重點人群緊急接種新冠病毒疫苗暫不採取個人預約方式，對於因私出國人員，各區將在近期適時啟動新冠疫苗接種工作。

(中時新聞網)