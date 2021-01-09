香港食物及衛生局長陳肇始和公務員事務局長聶德權今日均表示，當局正籌備新冠肺炎疫苗接種的工作，預計本月內完成，相信農曆新年前後，可安排先為市民接種復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗。

陳肇始今早在電台節目中指出，港府訂購的3種新冠疫苗到貨時間有別，由復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗，預計春節前後便可安排接種；大陸科興生物研發的疫苗仍需檢視最新數據；英國阿斯利康和牛津的疫苗預計年中赴運到港。

陳肇始強調，在疫苗接種方面，當局會以公開透明原則處理。協助注射的醫護人員有免責安排，日後市民若因特別情況，需向藥廠採取法律行動追討時，政府有保障基金提供協助。

聶德權今早也在電台節目中表示，BioNTech／復星疫苗將於下月到港，因此預料農曆年後可開展接種計畫。優先接種群組為醫院職員、院舍職員及院友、長者、長期病患者等。

當局屆時將設4個接種途徑，包括18區社區疫苗接種中心、院舍外展服務、私家醫院／診所，及醫院管理局和衛生署診所。

他指疫苗接種中心會運作半年，市民可在網路上預約登記，並正擬安排私家醫院及醫療機構承包有關的工作；而私家醫院／診所注射疫苗將獲政府補貼，醫生不可再額外收費。

(中時 )