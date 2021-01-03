英國牛津大學與阿斯特捷利康藥廠聯合研發的新冠疫苗預訂於當地時間4日開打。然而當局公布的疫苗接種指引允許民眾「混合施打」不同廠牌的疫苗，引來專家排山倒海的質疑聲浪。俄羅斯2日則傳出，準備混合使用國產「衛星V」（Sputnik V）與英國牛津疫苗，在烏克蘭展開臨床試驗。

繼上月初美國輝瑞疫苗率先在英國開打，牛津疫苗2日陸續運往英國多間醫療院所，準備提供民眾接種。英國共訂購1億劑牛津疫苗，本周阿斯特捷利康藥廠將供應約53萬劑，自月中開始，每周供應量增至200萬劑，醫護人員和養老看護等高危險族群將率先接種。

英國政府先前更新新冠疫苗接種指引，稱民眾接種第2劑疫苗時，若原本的疫苗供應不足，或是不知道第1劑打了哪款，就可以用另種疫苗代替；指引還說，假如施打對象將「立即面臨高風險」，或「可能不會再來接受注射」，就應優先考慮施打不同廠牌的疫苗。

學界砲轟，英國目前允許上市的輝瑞與牛津疫苗，雖然都是針對新冠病毒的刺突蛋白發揮作用，但成分不同，其技術和引發免疫的方式亦不同，沒有科學根據證明疫苗可以混用。美國疾病控制及預防中心（CDC）更是直接打臉英國，稱疫苗不可混打。

在一片罵聲中，英格蘭公共衛生署免疫接種負責人拉姆西出面解釋，稱政府並非建議民眾混打疫苗，且將竭盡所能讓民眾接種相同疫苗，但情況不允許時，第2劑施打不同疫苗，比完全不打來要好一點。

俄羅斯衛星通訊社3日則引述俄羅斯直接投資基金（RDIF）總裁德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）的說法報導，該國已準備好針對混打疫苗進行臨床試驗，以提高疫苗保護力。據報導，牛津疫苗與衛星V疫苗都是以人類腺病毒為載體，之所以選擇烏克蘭進行試驗，則是因為「疫苗不應受政治約束」。

(中時 )