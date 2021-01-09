新冠肺炎疫情仍在全球延燒，美國目前確診人數已飆破2100萬例，光是一個禮拜新增病例就多達14萬，近日白宮最新調查報告甚至傳出，可能已經出現本土「美國變種病毒」，且傳染力高達50%，讓原本就嚴峻的疫情雪上加霜，不過該說法隨後就遭到美國疾病管制暨預防中心（CDC）打臉。

根據《CNN》報導，白宮疫情特別工作組（White House coronavirus task force）本月3日向各州報告指出，疫情在秋冬季節擴散的速度，幾乎已經達到春夏的2倍，照目前情況來看，除了已知的英國變種病毒以外，境內恐怕出現了「美國變種病毒」正快速傳播中，而且傳染力可能高於50%。

「美國變種病毒」消息傳出後，讓民眾人心惶惶，擔心是否應該要再加強境管？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（9）日回應，該調查報告僅顯示美國疫情急遽上升，對於是否有變種病毒出現，還只是一個「推論」而已，隨後美國CDC也出面說明，目前並未發現疑似變種情況。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)