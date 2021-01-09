美國疫情急速上升，白宮推論可能是當地出現了「美國變種病毒」，但美國CDC出面否認。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，美國之所以日增很多個案，可能是聖誕節返鄉潮、群聚，以及暴動所致。對於英國變種病毒一說，有些專家認為是為防疫政策做得不好而提出的解套說辭。
美國近期單日確診人數高達幾十萬人，根據外電報導，白宮指出疫情加速傳播的現象，是在美國發現英國變種病毒之後才發生，推測疫情升溫可能與變種病毒有關，並指美國當地很可能除了已知的英國變種病毒，更可能出現「美國變種病毒」，傳染力恐高出50％。
對此，莊人祥表示，美國CDC已出面澄清說沒有看到變種病毒株，美國疫情急速升溫的原因在於聖誕節返鄉潮，許多人回家、群聚等，近期的暴動亦可能有影響。對於變種病毒的說法，以英國為例，其實也有專家認為這是用來為防疫政策做得不好而提出的解套說辭。
目前美國政府已經要求民眾戴口罩、保持社交距離。對於台灣接下來春節可能會有返鄉潮，莊人祥表示，居家檢疫14天就是為了確保病毒不要進入社區。
(中時 )
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