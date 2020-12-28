美國總統川普簽署了日前揚言拒簽的新冠紓困法案與政府支出法案，惟市場先前已大致反映了美國將推出新紓困案的預期，周一全球股市小漲，主要貨幣變動不大。

周日隔夜盤美股主要指數期貨小漲，目前道瓊指數期貨漲約0.3%，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨漲約0.4%。稍早前川普在推特上發文稱「新冠援助法案的好消息，隨後發布資訊」，即帶動美股期貨由跌轉升。

川普簽署了總規模達2.3兆美元的紓困與支出法案，並發布聲明表示簽了法案將恢復失業救濟、阻止驅趕租戶、提供租金補助、為小型企業的「薪資保護計畫」（PPP）提供更多資金、讓航空業人員重返工作崗位、以及大幅提高疫苖配送的撥款。

目前日經225指數漲0.35%，恆生指數漲0.2%，南韓KOSPI指數漲0.49%，澳洲S&P/ASX 200指數漲0.33%。MSCI除日本外亞太指數漲約0.2%。

三井住友資產管理首席策略師Masahiro Ichikawa表示，這對市場是正面消息，激勵措施方面的混亂將消失，但另一方面，市場談論美國新一輪振興方案已有一段很長時間，我想大部分都已經反映了。

在聖誕節後的第一筆交易，美國公債殖利率小漲，10年期公債殖利率上揚0.6個基點，報0.930%。新冠肺炎疫苗的開始施打亦增強明年經濟加速正常化的憧憬。歐洲也在周日啟動大規模新冠肺炎疫苗接種行動，這緩解了據稱傳染力高出7成的英國變種病毒已經擴散到更多其他國家的擔憂。

國際匯市方面，主要貨幣幾近持平，歐元報1.2204美元，略低於兩年半高點1.22735美元；日圓持平於103.56美元；英鎊報1.3565美元，距離本月稍早觸及的兩年半高點1.3625美元不遠，當時英國與歐盟就英脫歐貿易框架達成協議。

比特幣在周末漲幅擴大，一度站上28,377.94美元，再創歷史新高，根據Coindesk報價，比特幣目前回落至26,886.27美元。

(時報資訊)