紙風車文教基金會去年不滿律師葉慶元在臉書PO文，指該基金會「13年來拿了170個標案，跟政府拿了3.68億元」，卻「宣稱沒拿過公家機關一毛錢」，基金會控告葉慶元涉嫌誹謗，台北地檢署認為罪嫌不足，今將葉不起訴。

基金會副執行長張敏宜去年8月到北檢提告。她表示，把公益演出和標案收入混為一談，並不公平，「我們背後沒有財團支撐，是民間單位，必須要有收入才能營運，但13年來每一筆捐款，全都公布在網站上，錢怎麼使用都很清楚，希望可以查明清楚再發言。」

張並聲淚俱下表示：「我們不懂法律，但請不要抹黑和傷害13年來，所有志工、捐款人對孩子們的付出。」

她指出，紙風車從事319工程、368工程13年來，帳務都是經過會計師簽證的，所有資料在官網上，在內政部聯合勸募訪問網上都能查得到，不斷更新沒有停過。

紙風車文教基金會也發出公開聲明表示，針對葉慶元以紙風車劇團專業收入，攻擊基金會368兒童藝術下鄉工程演出項目，造成大眾對團隊的誤解，已提出妨害名譽告訴。

據了解，檢方調查時，葉慶元辯稱，紙風車19年拿政府3.68億元，是政府採購網就可以查到的公開資訊，也是客觀的事實；事實本身不構成誹謗。

檢方認為，紙風車劇團及基金會確曾獲取政府多項標案，獲政府補助，且葉並未具體指稱那一件標案有問題，只是客觀評論，認為罪嫌不足，今將葉不起訴。

(中時 )