一名吳姓男子2002年與莊姓女子陷入熱戀，2年後開始用情不專，造成莊女身心遭受打擊，進而重創事業，家庭經濟中斷，雙方因而簽下合約，吳男答應願意照顧莊女下半生，於2007年承諾會賠償莊女1億元，不料吳男未履行承諾，僅付1000萬元就反悔，莊女憤而提告，士林地院審結後，判決吳男需付給莊女1287萬元。

據「ETtoday」報導，吳男付了1000萬元反悔後，莊女二度受到打擊，雙方2012年4月簽訂賠償同意書，可是吳男仍沒有任何給付動作，2人再於2018年初重新協議，男方須給付女方3097萬元生活費及1800萬元賠償金，總計4897萬元，同月24日，莊女再於契約書中要求，生活費中的432萬元須於2020年前給付完畢，若1年沒有按期履行，即喪失期限利益，莊女可以請求一次給付，吳男另需支付1倍的懲罰性違約金。

簽完協議書後，吳男僅支付1000萬元賠償金，莊女氣炸提告，要吳男給付她1152萬元，並加付1倍違約金1152萬元，總計2304萬元。

吳男在法院審理時表示，2人沒有同居與婚姻關係，協議中的「賠償」是他對女方的虧欠，應屬「贈與」，且法律規定「贈與」可以取消，加上莊女並未於契約成立2年內行使請求，故請求權已失效，可以拒絕支付。

但法官認為，吳男契約中承諾願意照顧莊女，文中也沒出現「贈與」，僅提及「生活費」，就此判定這契約應屬「債務拘束契約」，而非吳男所說的「贈與契約」，應受契約拘束，不能任意撤銷，最後判決應賠償莊1152萬，但違約金部分判賠150萬元，扣除之前已支付的15萬元，總計需付給莊女1287萬元。可上訴。

(中時新聞網)