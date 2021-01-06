葉姓女子在2009年10月間向紀男詐稱，她親戚是巨大機械公司董座的媳婦，並擔任公司執行長，她可藉由「調資金賺稅差」，邀紀男參與，紀男不疑有他，2年間陸續匯款新台幣6億多元，直至葉女周轉不靈，紀男察覺有異報案。台中地院依偽造有價證券等罪，判葉女徒刑5年6月，仍可上訴。

判決書指出，42歲葉女因拉保險認識紀姓女同學的父親紀男，2009年4月起向紀男小額借錢，同年10月間則向紀男詐稱，她伯母的女兒是創辦自行車品牌捷安特的巨大機械公司董事長媳婦，如果匯款給巨大，可以賺取巨大公司與下游廠商間的稅差，並邀紀男參與。

葉女為取信紀男，還自行或指示不知情的前夫陳男及葉女，偽造印文及支票，交給紀男對帳。隨後，又向紀男表示將代為處理等理由，要回支票。葉女以此手法陸續向紀男詐騙總額高達6億3470萬餘元，直到2011年9月間周轉不靈，紀男察覺有異而向警方報案。

紀男指控，他匯款給葉女，就是要賺取稅差，過程中，葉女會開她的個人支票給他，票到期都有匯錢給他，兌現後，她再以名義叫他再去賺稅差，錢都沒有留在他的口袋；2011年以後開始改用記帳的方式，葉女所說的巨大2家子公司的會計「梅姐」等人，會傳電子郵件給他告知錢已經下來；葉女就會拿支票給他看，支票都放在葉女那邊，都由她處理。

葉女到案承認偽造電子郵件及匯款單等事，但辯稱，她與紀男之間是借貸關係，兩人一起合資放款，紀男持她前夫的支票本開立支票，她並未將調到的現金拿去放款，她沒向任何人提過投資巨大公司與下游廠商賺取稅差等事。另有被害人證稱，遭葉女以相同手法詐騙，葉女的支票跳票，還說她也是被害人，錢都被上面的人捲走。

台中地院依詐欺取財、行使偽造私文書等罪，判葉女徒刑5年6月。

(中時 )