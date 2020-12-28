屏東縣議員陸月嬌4年前用不實單據浮報出國考察費用1萬2500元，一審依公務員利用職務機會詐取財物罪判囚3年8月、褫奪公權2年，二審改判2年、褫奪公權2年、緩刑4年，最高法院駁回上訴定讞。她雖免入獄但因遭褫奪公權失去議員資格。

二審斥責陸女，身為議員經濟不虞匱乏，竟因貪圖小利，持不實系爭收據詐取財物，損及公務員形象，實屬不該，考量她已返還詐領款項，給予緩刑，她提上訴，主張緩刑太久，且對褫奪公權部分有意見，但最高法院認為沒有理由，判決駁回。

屏東縣議員陸月嬌4年前用不實單據浮報出國考察費用1萬2500元，一審依公務員利用職務機會詐取財物罪判囚3年8月、褫奪公權2年，二審改判2年、褫奪公權2年、緩刑4年，最高法院駁回上訴定讞。她雖免入獄但因遭褫奪公權失去議員資格。（本報資料照）

2016年陸以會員身份，參加屏東內埔農會舉辦的大陸蘇杭旅遊，該行程由農會全額補助，但陸事後卻要求旅行社開付1萬2500元機票收據，再向議會核銷考察費用。

屏東縣議員每年可向議會請領10萬元以內的出國考察費用，議會在不知情的情況下，將機票費用1萬2500元，加上生活費共4萬1496元，全數匯入陸的戶頭。檢方認定她的行為損害屏東縣議會財務管理及核撥經費的正確性，提起公訴。

(中時 )