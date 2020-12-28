今年新冠肺炎疫情重創全球金融市場，而落實永續經營的企業，股價表現相對穩健，讓投資人愈來愈重視ESG投資（ESG分別代表Environmental環境保護、Social社會責任、Governance公司治理）。ESG投資需求升高，大幅推升ESG主題基金的規模，根據投信投顧公會資料顯示，2020年以來至10月8日為止，累計ESG主題基金（含ETF）成立規模共達新台幣262.11億元，與2019年同期相比增加新台幣181.01億元，成長幅度高達223％。如果你想跟上這波國際投資潮流，成為ESG投資一員，台北富邦銀行分享「聽、看、停」三招入門方法，讓你簡單上手，輕鬆搭上ESG投資列車！

一、聽：深入了解自己的投資風險屬性

所謂「知己知彼，百戰百勝」，任何投資的首要準則皆為「先了解自己的投資風險屬性」，包括ESG投資也不例外，透過了解風險屬性，才能更精準、有效找到適合自己的投資標的。投資風險屬性簡單地說，是指「面對投資報酬率高低的可承受程度」，愈能承受漲多跌多的高波動，愈屬積極型投資人，反之則屬保守型投資人，而介於這二者之間，即屬於穩健型投資人。

北富銀表示，積極型投資人對風險承受度較高，可留意如新興市場ESG基金，這類基金能滿足追求報酬的需求，又兼具ESG投資降低波動度的特性；穩健型投資人可聚焦區域型、產業型或指數股票型ESG基金；保守型投資人則可選擇固定配息的收益型債券ESG基金，這類標的波動度有限，且有固定現金流支應生活資金需求。

二、看：解析與分散風險，定期定額優於單筆投入

解析ESG投資，它與其他類投資的主要差異在「投資標的之選擇」，ESG投資標的，需符合ESG指數發行人或保證人的企業才會被納入投資組合配置。若回歸投資方式，其實ESG投資與其他類投資概念相同，同樣有定期定額、單筆投入二種選擇。

若你是ESG投資新手，正在學習ESG領域的投資技巧，北富銀建議採定期定額方式，定期定額可有效分散風險，幫你買在「平均成本」，降低進場點對投資績效的影響，只要有紀律地長期投資，一般而言至少投入一年以上的時間，通常會有合理的報酬；若你已有相當豐富的投資操作經驗，對ESG投資也有一定程度的認識，建議可參酌三大國際ESG指數來挑選標的：道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index）、富時永續指數（FTSE ESG Index）與MSCI明晟ESG指數（MSCI ESG Index），若企業入選前述任一指數，代表該企業在ESG的投入與作為獲得國際級肯定，相對也較容易獲得國際投資資金的青睞。

三、停：暫緩投資腳步，定期檢視ESG投資標的與配置

當今金融市場的變化極迅速，往往一點風吹草動，投資資金流向即大搬風，因此定期檢視投資配置是重要的，即便ESG投資也不例外。根據全球永續投資聯盟（Global Sustainable Investment Alliance, GSIA）2018年公布的全球永續投資資料顯示，目前永續投資的方法共有七種，其中，最受歡迎、較常被使用的前三種方法為「負面／排除性選股」、「整合 ESG 因子」、「企業議和與股東行動」，投資人可試著運用這些方法來篩選ESG投資標的及檢視配置。

「負面／排除性選股」顧名思義，即排除可能危及社會與永續環境的產業，常見的如高汙染的石化、菸酒、博弈、軍火製造等，此方式為目前市場上最常使用、也是最簡單用來判別ESG投資標的之方法。

「整合ESG因子」是在既有的財務指標（如盈餘、成長率等）之外，亦將企業的公司治理、對環境與社會作為的風險與潛在發展機會一併納入評估項目，例如：企業是否力行減碳、推廣環保、深耕在地等，北富銀指出，這些資訊除了可從企業的年報取得，投資人亦可多留意企業獲獎資訊。

「企業議和與股東行動」是近年快速竄起的永續投資方法。意指投資人（股東）就企業的ESG表現與該企業進行溝通，或透過股東會投票權表態要求加強永續舉措，從投資角度而言，當一家企業具備此風範，象徵該企業正致力落實永續經營。

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