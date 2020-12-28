南庄事件中遭日人誘捕襲殺的受害者遺骨，目前埋葬在南庄國中側校門旁的萬善義塜內。（謝明俊攝）

南庄賽夏族矮靈祭前夕的河邊會議附近河口，正是昔日南庄事件的戰場之一。（謝明俊攝）

苗栗縣政府原民中心有意推動成立南庄事件紀念園區及紀念日。（謝明俊攝）

發生在118年前的南庄事件，是由原住民賽夏族人所發起的抗暴行動，在當年南庄族群融合的狀態下，參與抗暴的包括了賽夏族、泰雅族、道卡斯族、客家及閩南等5大族群，是罕見的族群聯合抗日史例，苗栗縣政府原民中心有意推動成立專有紀念公園及紀念日，來永久紀念南庄事件。

據南庄賽夏族及泰雅族的耆老指出，根據父祖輩口述歷史，南庄事件最初的抗暴活動中，義士們的武器裝備雖然遠遠不如日軍，但卻能善於利用地形，所以在先前50天的武裝對抗行動中，5個族群並未有太多的傷亡。

整個南庄事件中最大的傷亡，就是1902年12月16日，日軍以和解歸順為由，誘捕泰雅族石壁頭目太祿及事件領導者賽夏族頭目日阿拐，一次屠殺了38名族人（亦有統計為39人）日阿拐雖然幸運脫逃，但仍傷及腿部。

目前埋在南庄國中司令台後方萬善義塜中的，就是這次屠殺事件中的受害族人，這些受難者遺體一度被棄置永昌宮前的屠殺現場，經當地客家人出面收屍，暫時埋在南庄國小操場，後因操場整修，才移靈至南庄國中現址，當時尚無南庄國中，因此，南庄國中設立後，為尊重先人並未再移置這些忠骸。

為了要紀念這個慘絕人寰的慘案，苗栗縣政府原民中心主任蔣意雄提議組成委員會，來成立正式的紀念園區，園區選址以當年對戰的戰場為優先考量，例如目前賽夏族矮靈季前河邊會議的附近河口，就是當年對戰的戰場之一。並且考量南庄國中師生，他建議將遺骸遷往新園區永久安置，並在園區設置紀念碑，設定紀念日，並將附近道路改名為紀念道路等，以讓後代永遠記得這起歷史事件。

(中時 )