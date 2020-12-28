一名江姓失智老婦外出走失，在竹南鎮公義路一帶徘徊，竹南警分局竹南所員警巡經發現下車關心，主動護送老婦回家。

竹南所警員林育陞、張雲丞是在日前接獲民眾報案指稱，竹南鎮公義路附近有一名迷失老婦，需警方協助。員警到場發現老婦有失智情形，僅記得自己名字，卻想不起回家的路，經員警使用警用行動電腦拍照，利用人臉辨識系統，確認江姓老婦為附近居民，隨即將老婦護送返家，交付兒子照顧。家屬表示十分感激員警及民眾的熱心協助，讓母親能平安返家。

竹南分局提醒民眾應多加關心家中失智長者，及表逹能力有障礙家屬身心狀況及動向，為照顧縣內長者及減輕照顧者負擔，警察局積極推動指紋建檔工作，主動宣導曾有迷途紀錄的長輩及家屬建立失蹤者指紋資料，便於加強照顧。民眾若有需求可至警察單位申請指紋建檔，以利家人不慎走失時，透過指紋建檔系統，迅速聯絡通知家人帶回團聚。

(中時 )