台中市85歲失智梁姓阿嬤，日前趁家人出門上班，獨自出門訪友，離家150公尺就迷路，熱心民眾發現後協助報警求助，員警從阿嬤身上找到的證件，循著住址載她返家，等候在家門口的愛犬見主人返家，欣喜轉圈搖尾歡迎。

警方指出，梁姓阿嬤飼養的狗，對著員警汪汪大叫，讓員警急喊：「我不是歹狼啦！」梁姓阿嬤感謝警方的熱心，員警也貼心叮嚀，阿嬤獨自在家若有緊急狀況，可撥打110電話求助。

梁姓阿嬤指出，她一夜沒睡，心情煩悶，出門找友人談心，卻忘記朋友家住哪裡。員警從阿嬤說話的過程中，察覺她應患有失智症狀，除安撫她情緒，並查詢阿嬤身分，查清楚後帶阿嬤返家。

據了解，梁姓阿嬤平日與兒子、媳婦及愛犬同住，因家人都出門上班，她吃完早餐後便獨自離家訪友，未料卻因迷途緊張地眼眶泛淚，由熱心民眾協助報警。

警方提醒，民眾家中長者如曾有走失紀錄，可向社會局申請愛心手鍊，在身上衣服、拐杖等隨身物品標示利於協尋的資訊，或至縣市警察局申請自行捺印指紋，以利儘速送走失長輩返家。

(中時 )