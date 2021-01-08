83歲老翁連騎機車6小時，家人找不到父親報警，警方調閱路口監視器發現老翁「騎跡」，竟騎經台中市9個行政區。（民眾提供／盧金足台中傳真）

驚人「騎跡」！台中市一名83歲陳姓老翁，下午3時從南屯家中騎機車出門，因沒帶手機，家人連絡不到，向警方報案後，警察局第四分局大墩派出所調閱路口監視器，發現該機車一直在行駛中，從下午3時15分出現在西區，又騎經大里區、太平區、北屯區，7時又騎到大里區、中區，仍繼續一路向北騎到西屯區，8時45分出現在大坑圓環東山路二段，在警方與家人齊力合作之下，終於在晚上9時許在東山路2段追到其父親，8旬老翁總計騎了6個小時，經過9個行政區。

台中市府警察局第四分局大墩派出所警員簡鑠儼日前擔服備勤勤務，晚間許接獲陳姓民眾報案，表示其父親自行騎乘機車外出許久未返家，因天氣寒冷、年邁父親方向感不佳，非常擔心其安危，急忙至所報請警方協尋。員警立即積極調閱路口監視器，協助找回迷失老翁，令家屬感動萬分。

陳姓民眾至派出所報案，焦急其83歲父親下午3時許從南屯區的家中騎機車外出後，已過3個小時尚未返家。

因8旬父親已年邁、方向感不佳，加上寒流來襲氣溫驟降，父親又未帶手機，無法與他聯繫，非常擔心發生意外。

員警獲報立即通報協尋，調閱路口監視器，發現該機車一直在行駛中，從下午3時15分出現在西區，又騎經大里區、太平區、北屯區，7時又騎到大里區、中區，仍繼續一路向北騎到西屯區，8時45分出現在大坑圓環東山路二段。

因該處屬第五分局東山派出所轄區，員警立即通報該所警員協尋，同時報案人也以電話聯繫其妹妹沿警方通報路口開車追蹤，皇天不負苦心人，齊力合作之下終於在晚上9時許在東山路2段追到其父親。

警方與家人發現時老翁仍在騎車，因已騎乘大約5個小時，早已疲憊不堪，於是先將機車停放路邊，由其女兒將他載回大墩派出所與其兒子會合並辦理撤尋。

在製作筆錄過程，老翁還告訴員警他也當過警察，意識清楚只是年紀大了認不得路，才一時迷失方向。

家屬找回迷途的父親十分歡喜，對於警方積極認真的服務態度及專業的處理方式，深深感到敬佩與感激。

大墩派出所所長葉信良呼籲，民眾家中如有高齡長者，最好避免讓其獨自出門，倘若失去聯繫也不要慌張，立即向警方報案請求協尋，尤其入冬氣溫低、早晚溫差大，對於有心血管疾病、三高的老年人更是一大風險，提醒長者注意保暖盡量勿獨自外出以免意外發生。

(中時 )