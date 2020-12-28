嘉義縣長翁章梁強調會盡全力帶領嘉義縣朝向農業和工業並進的路上。（張毓翎攝）

觀光、農業、產業、教育等各界人士前來聆聽。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁28日舉行就職2周年演說會，「嘉義縣要拚轉型農工大縣！」翁章梁表示，大埔美精密機械園區及馬稠後產業園區，已有許多優良企業進駐，而馬稠後第二期也開始招商，目前也積極爭取設置科學園區及國家級無人機研發測試驗證中心2項重大建設，以吸引青年人能返鄉工作，解決縣內人口外流困境。

翁章梁受訪時表示，這次演講主題為「態度決定成敗」，很多機會和未來要做的建設計畫在我們前面，所以一定要調整好態度，要以「永不問累」、「永不退縮」的精神，面對嘉義縣整個發展，未來有2條軸線要進行，第一是「抓緊發展」、第二是「改善鄉親的生活品質」。

翁章梁指出，嘉義縣將有科學園區、國家級無人機研發測試驗證中心，另中埔鄉公館農場及水上鄉南靖2處工業區也等著開發，因此現在有個重要挑戰，就是如何引進商業投資，讓嘉義縣成為商業及休閒性的地方，未來會盡全力去實現。

翁章梁說，至於「改善鄉親的生活品質」的部分，為發掘基層問題，過去提出「村里升級」政見，就任後啟動村里生活大調查，掌握鄉親的需求，目前已列管6000項，未來也會一一實現。

翁章梁今日在就職2周年演說會上，特別分享返鄉青農勇於嘗試將科技與農業結合，揚棄農業落後的宿命，他以太保市青農張耿赫為例，在縣府輔導下，使用智慧農業系統，近日在鴻海科技農業創業擂台以自行研發的「自動肥分水分管理系統」獲獎。

最後，翁章梁強調，面對困難他永不退縮，未來將全力以赴持，以積極的態度邁向就任的第3年，帶著嘉義縣朝向農業與工業發展並進。

(中時 )