嘉義縣長翁章梁28日舉行就職2周年演說會，「嘉義縣要拚轉型農工大縣！」翁章梁表示，大埔美精密機械園區及馬稠後產業園區，已有許多優良企業進駐，而馬稠後第二期也開始招商，目前也積極爭取設置科學園區及國家級無人機研發測試驗證中心2項重大建設，以吸引青年人能返鄉工作，解決縣內人口外流困境。
翁章梁受訪時表示，這次演講主題為「態度決定成敗」，很多機會和未來要做的建設計畫在我們前面，所以一定要調整好態度，要以「永不問累」、「永不退縮」的精神，面對嘉義縣整個發展，未來有2條軸線要進行，第一是「抓緊發展」、第二是「改善鄉親的生活品質」。
翁章梁指出，嘉義縣將有科學園區、國家級無人機研發測試驗證中心，另中埔鄉公館農場及水上鄉南靖2處工業區也等著開發，因此現在有個重要挑戰，就是如何引進商業投資，讓嘉義縣成為商業及休閒性的地方，未來會盡全力去實現。
翁章梁說，至於「改善鄉親的生活品質」的部分，為發掘基層問題，過去提出「村里升級」政見，就任後啟動村里生活大調查，掌握鄉親的需求，目前已列管6000項，未來也會一一實現。
翁章梁今日在就職2周年演說會上，特別分享返鄉青農勇於嘗試將科技與農業結合，揚棄農業落後的宿命，他以太保市青農張耿赫為例，在縣府輔導下，使用智慧農業系統，近日在鴻海科技農業創業擂台以自行研發的「自動肥分水分管理系統」獲獎。
最後，翁章梁強調，面對困難他永不退縮，未來將全力以赴持，以積極的態度邁向就任的第3年，帶著嘉義縣朝向農業與工業發展並進。
(中時 )
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