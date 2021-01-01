今天下午5點起駕，彰化縣長王惠美，也在震威宮主委鍾德順等人的陪同下到現場團拜。(吳建輝攝)

王惠美說，希望鍾馗繞繞境活動，不僅傳承文化，更祈求保佑疫情遠離，百業興旺。(吳建輝攝)

今年有36間友宮在溪州震威宮會合，出發遶境為百姓祈福，期許未來活動能更盛大，並且保佑所有鄉親，四時無災，人民幸福。(吳建輝攝)

即將邁入第二年彰化溪州「鍾馗文化祭宗教民俗活動」，由水尾震威宮主辦，從元月1日至3日，為期3天2夜的夜巡遶境活動，今天下午5點起駕，彰化縣長王惠美，也在震威宮主委鍾德順的陪同下到現場團拜，王惠美說，希望鍾馗繞繞境活動，不僅傳承文化，更祈求保佑疫情遠離，百業興旺。

王惠美表示，彰化地區多以媽祖為主要信仰，鍾馗的廟宇比較少，這也是溪州尾水重要的特色，更特別的是水尾村大部分村民也都姓「鐘」，今年有36間友宮在溪州震威宮會合，出發遶境為百姓祈福，期許未來活動能更盛大，並且保佑所有鄉親，四時無災，人民幸福。

震威宮總團長鍾德福表示，彰化雲林都是農業大縣，鄉民純樸熱心，廟會文化相當熱絡，第二屆共有36宮廟參與，除了彰化境內宮廟，還有遠從新北市、苗栗縣、高雄台中等宮廟，路途行經西螺，經過24間宮廟，期許夜巡賜福活動，能讓疫情快速消散，再伏魔大帝的神威顯赫下，大家能越來越好，更加順遂。

震威宮副主委陳建男表示，鍾馗的身分與形象，是有驅邪、逐疫、祈福與求安等象徵，有驅除邪魔之意，希望藉由不同的宗教文化，讓信徒以及民眾得到心靈寄託，還能將宗教文化發揚光大。

水尾震威宮伏魔大帝開基祖廟，1736年由十三世鐘性祖先移居來台，到現在將近300年，以前在東螺，因為河水氾濫三遷，到民國67年才定居於水尾震威宮，伏魔大帝的神威保佑了所有的村民平安。

(中時 )