長榮航空紐籍機師違反防疫規定，與台灣女密友「親密接觸」，導致國內零本土感染紀錄破功，鬧得沸沸揚揚，長榮也開除紐籍機師。然而，還有另名台籍機師也遭爆料「落地就約砲」，劈腿10多女，長榮同樣也將他開除。

紐籍機長疑在外站美國染疫，被控執勤時不戴口罩，還不理會提醒和說謊，造成3人染疫，接受疫調時更不配合調查，長榮航空為此向外界致歉，並以電話連線召開紀律委員會，在聽取機師說法後，以該機師嚴重違反防疫規定、嚴重影響公司形象等理由，決議「即日免職」生效。

另有長榮機師在臉書發文指出，目前已有4名空服員，2名飛行員皆因為違反防疫規定被公司開除，已離開公司。據《鏡週刊》報導，另名被開除機師是台灣籍，他遭一名女子爆料指控，隱瞞已婚身份長年約砲，疫情期間一下機直接與人在家中「開戰」，根本是防疫老鼠屎。

該女更指控，台籍機師騙色又騙財，她不但買精品、保健食品送機師，日常消費支出、出國旅遊等費用也都她買單，就連機師綜合所得稅也是她繳，還陸續借機師50多萬元，但機師竟約自己的美甲師到家中滾床。

對此，長榮航空回應，該名機師坦承在檢疫期間與友人在家會面2小時，違反防疫規定，經事實調查委員會調查確認事證後，移送紀律委員會議處，決議予以免職。

(中時新聞網)