21年前演出《麻辣鮮師》「萬老師」一角的藝人郭昱晴，因不爽網友罵她「女渣」，氣到按鈴提告，最後高雄橋頭地院判決該名網友觸法公然侮辱罪，遭罰5000元。

郭昱晴在《麻辣鮮師》飾演萬人美被外界所知，除了演員身分，還是電視購物專家、手工藝老師和作家等，時不時在臉書發表政治議題，卻引來部份網友不滿，有一名鄭姓女子直接在留言辱罵「女渣」，郭昱晴忍無可忍，決定截圖提告。

根據《中央社》報導，鄭女辯稱「女渣」是形容此人不OK的口語，並不是罵人用詞，但法官認為只是把渣女反著說，否認犯行又未跟郭昱晴和解，依公然侮辱罪判鄭女罰金5000元，得易服勞役，全案可上訴。

網路雖然能匿名，但留下任何言詞務必當心，很有可能一個不注意就被罰錢，曾有一張「罵人價目表」在網路瘋傳，據說是經過法官核准，19項用詞中，最常見的髒話應該是「幹」，但法官認為只是語助詞，並非罵人之意，所以判賠0元，但如果是「更年期到了」、「米蟲」、「王八蛋」、「下流」等，雖然不是髒話，卻構成公然侮辱、名譽受損等罪，可判賠新台幣2千到6萬元不等的罰金。最嚴重的是「特殊性關係」，直接涉及加重毀謗罪，恐挨罰100萬元，並要在4大報頭版刊登道歉啟事1天。

台灣罵人價目表。（圖／取自臉書公民割草行動）

(中時新聞網)