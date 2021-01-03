台股頻創歷史新高，12月31日收盤攻上14732點，「萬五」大關近在咫尺，不少投資人早在萬點把手中股票賣光，但有位80歲嬤在3月股災時，以250元狂押22張台積電抱到現在一張都沒賣，帳上獲利超過600萬。然9成散戶之所以慘輸阿嬤、賺不到大波段行情，分析師認為最大關鍵在於，一檔股票買的張數太少，當股價上漲時，覺得沒多少張、賣掉算了，因此很容易被洗出場。

護國神山台積電是台股今年不斷改寫新高的領頭羊，回顧3月下旬全球爆發股災，當時台積電一度慘跌到235元，歷經9個月逆天反彈，到2020年封關日衝上530元新天價。

之前有網友在論壇mobile01發文表示，他在3月時all in強力買進91張台積電，進場價27x元，現在自已經賺飽了，他很滿足的見好就收。以台積電股價突破500元來估算，笑擁2千萬元獲利。

除了網路上這位操盤神人外，小編有位朋友的80歲母親，同樣在3月，以250元買進22張台積電抱到現在一張都沒賣，帳上獲利翻倍、估算超過600萬。前述兩個投資實例，都是賺到大波段獲利，但其實大多數散戶意志不堅定，往往漲個2天～3天就賣光手中股票，只賺到一點價差，看著股價漲上去又不敢追回。

分析師陳唯泰在商周專欄提到，早年一位自營部經理告訴他，賺不到波段行情是因為「買一檔股票的張數太少，所以容易被洗掉。」多年後他終於體悟「買得太少」的背後意義，就是當股價漲上去，你會認為張數不多、賣掉算了，所以手中持股容易被洗出場。

他認為，多數散戶難以克服人性，若股票真的上漲賺錢，想賣就賣吧，但記得不要全部賣光，留一部分持股能抱到較長波段，而這種做法的前提是「要買得夠多」。

陳唯泰建議投資人，只要好好挑選一檔個股集中操作，不要A股買3張、B股買4張，滿手股票沒有一檔顧得好，尤其資金較少的朋友，持股不要太雜亂，否則容易賺小錢、賠大錢。

(中時新聞網)