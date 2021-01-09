走過二○二○，這個被全世界視為「最壞的一年」，台灣卻逆境譜出傳奇，不但繳出亮眼ＧＤＰ成績單，不論是出口、經濟成長率，都有非常耀眼的表現，台股也飛越高懸三十年的一二六八二，不斷飛越新高。

二○二○年台股，全年大漲二七三五．三九點，大漲二二．八％，櫃買指數也上漲二三．二六％，台股全年市值暴增九．四九兆元，單是台積電市值就增加五．十六兆。去年一年股價表現出類拔萃的台積電股價上漲六○．一二％，聯發科大漲六八．四三％，市值增加四八二八億元，台達電大漲七三．五九％，市值增加二八九六億元，聯電大漲一八六％，市值大增三九二八億元，這是推升台股的四大天王，這當中還包括去年一年新開戶人數逾六○萬，總開戶人數達一一一七萬，而且年輕族群進入股市比率顯著上升，這是台股新時代。

郭董喊話 鴻海變熱門

面對這個「最壞世界、最好台灣」，最近很多企業領袖紛紛跳出來，像鴻海的郭台銘說台灣要有更多的護國神山，他期勉鴻海集團可以迎頭趕上，至少可以看得到台積電的方向盤，郭董這麼喊話，也激勵鴻海股價從九○元跳升到一○九元，進入二○二一年，鴻海成了外資最愛，元月四日外資買超鴻海四六七四一張，五日又買超二六○五三張。最近的Tesla、Apple Car的造車新概念，也拉動了鴻海旗下子公司股價聯袂大漲，像乙盛ＫＹ從二二．八元大漲到七五．五元，天鈺從十九．三元大漲到一四四元，最近廣宇也從十四．五元大漲到三四．一元，榮創也跟著ＬＥＤ概念連續跳空大漲，鴻家軍最近似乎有翻轉之勢。

另一個是廣達的林百里也跳出來說，台達電與台積電只差一個字，都是台灣的護國神山，經過這麼一說，台達電的股價進入二○二一年又繼續飆升，六日已創下三○三．五元高價，市值推進到七八八三．四億元，今年很可能是台達電繼續躍升的一年。在泰國上市的泰達電（TH-DELT）寫下八三八泰銖的天價，在泰國引起高度注意，元月起，DELT成為泰國SET 50成分股，市值占泰國股市權值六．五％，已成泰國重量級企業，進入新的年度，泰達電市值拉升到八一八二億泰銖，本益比一三八倍，這個股價飆升，又添加了台達電的助力。

林百里指向台達電，另一個角度也提醒大家對廣達的注意力，台達電與廣達都是台灣布局深廣的大型電子集團，林百里的布局可以媲美鄭崇華，當大家看到台達電飛越雲端的時候，不妨多注意一點注意力到廣達，從去年十二月以來外資不停地增加廣達持股，最近廣達醞釀ＮＢ調漲價格，以廣達去年第三季ＥＰＳ二．○四元好成績，前三季四．三二元來算，二○二○年ＥＰＳ應在六元上下，如果每股賺六元，股息配四元，股價邁向百元應該是十分合理的事。

外資看上漲幅小的龍頭股

台股在元月五日收盤的指數是一五○○○．○三，這個一萬五千點高位，對多數投資人來說，簡直是難以想像的高點數，大家如何操作這個「萬五」行情？進入新的一年，我們來看台股幾個大變化，一是外資動向，二○二○年外資全年賣超台股五三九六億元，布了九三二二口空單，但元月四日外資買超二四七億，大家可以思考，二○二○年外資大賣超台股，二○二一年回補台股機率高，除了台積電、聯發科外，外資會去尋找過去一年漲幅小的大型績優股，最近鴻海、廣達、日月光聯袂上漲，外資加碼力道加重，像元月四日外資買超日月光一六七八○張，也大力加碼傳產股的中鋼，從外資選股的角度來看，過去漲幅小、又是產業龍頭的大型股，今年可能會有比較出色的表現，這是選股的角度。

二是指數到了一萬五千點，央行已提出示警，對台股可能出現的泡沫化現象，呼籲投資人注意，這個時候大家要回頭檢視基本面，最近Tesla概念股、Apple Car概念促成很多個股大漲，像佳凌、今國光都沾到光達概念的光，佳凌從十二．○五元飆升到七八．六元，轉機從營收顯著成長可以看得見，但獲利是不是顯著增加？這才是重點。佳凌第三季小賺一○一三萬元，第四季營收每月跳升到一．七億元，這個好成績若能帶來高獲利，就能支撐高股價。大家都可以回頭比對一下，五、六月生技股狂熱，如今寶齡從一八一元跌到八○元，瑞基從四三五元跌到一二五．五元，杏國一五五元跌到四四．一元，潮水退了，如果獲利跟不上，股價現出原形，再也回不去了。（全文未完）

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《先探投資週刊2125期》

(中時新聞網)