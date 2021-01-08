拜登獲國會認證，美國民主黨完全執政，美股道瓊、標普、那斯達克和費半全數收紅，四大指數同創新高，日韓股市也鼓舞走揚，台股今再度大漲，今開高151.13點、報在15365.13點，呈現量增價揚，指數最高再刷新價15400點，全日成交量有機會再度挑戰逾4000億元；台股目前各期均線呈多頭排列，月均線往上墊高至14500點附近，下檔支撐強勁，加上融券張數仍在相對高點水位，台股有機會持續軋空行情，指數後市仍有高點可期。

大型權值股方面，股王大立光(3008)法說落幕，釋出第1季淡季訊息，營運動能將持續走弱至2月，加上多家外資調降評等，今一度失守3000元大關，最低達2965元；台股全場聚焦的權王台積電(2330)持續發威，挾ADR收漲5.82%、再創新高，今股價同步走高，開盤大漲15元、達580元，再創新天價，市值達15.03兆元，持續扮演台股最重要支撐，貢獻指數達百點；聯發科(2454)傳評估供貨榮耀，今股價開高走高，盤中大漲5.5%，衝上歷史高點844元；台達電(2308)獲外資接力挺，股價今最高達325元，惟10:00後股價逢漲多壓回，於盤下震盪。

熱門族群方面，被動元件股國巨(2327)去年營收年增63.9%，今股價大逾漲4%，最高達554元，華新科(2492)亦上漲2.6%；IC設計股，義隆(2458)今年起股價翻揚，2021年營運續旺，外資上看200元，今盤中股價急拉，大漲5%，股價最高達170元，矽力-KY(6415)去年第四季營收拚高，明年持續樂觀，股價大漲7.7%、最高達2525元；天鈺(4961)上月營收年增加54.27%，今一度大漲7.8%，續寫天價159元。

分析師表示，近期台股受惠外資買盤回籠、台幣強勢，資金行情帶動台股盤堅續創新高，然漲多後累計賣壓已不小，加以新冠疫情增溫、國際陸續封城，近期盤中震盪開始加劇；所幸指數仍守5日線之上並沿著高連高壓力向上，維持強勢格局。預期在資金行情、元月效應、下周台積電法說、美股財報等利多加持下，均有利台股維持盤堅趨勢，波段可望繼續挑戰15500。

(時報資訊)