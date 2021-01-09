李友廷在9日於台北Legacy舉辦「如果你也愛我就好了2021 Live Tour」首演場，邀來嘉賓熊仔驚喜上台，兩人現場飆唱〈買榜〉，熊仔帶來2021牛年運勢大紅包，化身「饒舌算命仙」幫李友廷測今年的運勢，李友廷抽中「人逢喜事精神爽，身體健康沒煩惱」的籤，熊仔直呼：「我也最想拿到這支籤。」並解釋因為經過2020年大家都理解到最重要的事就是身心靈健康。

李友廷透露與熊仔在9年前《大學生了沒》創作比賽中結下緣份，李友廷說表示當時看到熊仔演出覺得很有才華，也一直很欣賞熊仔的音樂，他這次特地邀熊仔來擔任新歌〈能不能〉配唱製作人，他笑說只在專輯的製作上合作還不過癮，便向熊仔提出嘉賓邀約，熊仔一口答應，促成2人首次聯手現場演出。

李友廷在台北Legacy開唱，曝被算命師神預言30歲走紅。（許雅淳攝）

李友廷開唱前，心情平靜，但前一晚失眠到凌晨4點才入睡，體力不受影響，在現場賣力自彈自唱新歌〈如果你也愛我就好了〉，引起掌聲，談到算命，李友廷憶起6年前陪朋友去算過一次命，坦言當時蠻玄的，算命師神預言他30歲會大紅大紫，剛好他30歲時參加《聲林之王》爆紅，當時還預測他在34至37歲是人生巔峰，他笑說：「到底準不準，之後再來驗證。」

李友廷在現場賣力自彈自唱。（華研國際提供）

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