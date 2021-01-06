2021才過了幾天，資深媒體人李艷秋盤點民進黨的新年金句，發現他們更上層樓，秒打趴她的智商，並讓大家投票看哪句最「金」？其中「出口中國大陸創新高，達總出口43.8％，是否高度依賴大陸市場？民進黨發言人：證明中國需要台灣。」李艷秋下註解「呃….你們開心就好。」有網友認為這句最扯！

李艷秋今天在臉書貼文酸說，大盤點民進黨新年金句，新的一年，執政黨仰之彌高 鑽之彌堅 瞻之在前 忽焉在後，唬爛話術功力更高，打擊異己手段更厲，派系奪權分贓更烈，國人必須謙卑地自我反省，帶好鋼盔匍匐前進，把「綠色執政，萬年長青」當順口溜口頭禪，應可保住家中水表。

李艷秋請網友投票看哪句最「金」：

1.不讓萊豬進校園，綠委吳思瑤：會讓台灣受害中國大陸得利。

李艷秋下註解：神馬邏輯？是犧牲孩子健康，就可以不讓中國大陸得利的意思嗎？

2.李遠哲：萊劑在安全標準內可以食用，就像硝酸鈉也是毒，為了保鮮，放一點點大家還是吃

李艷秋：馬政府時怎麼不說呢？應該早點說，好讓大家吃滿吃飽啊！

3.出口中國大陸創新高，達總出口43.8％，是否高度依賴大陸市場？民進黨發言人：證明中國需要台灣。

李艷秋：呃….你們開心就好...。

4.謝長廷推日本核食進口：比中國大陸晚開放，友台的日本朋友會沒面子

李艷秋：TMD…

5.賴清德警衛室主任謝靜華3公里跑步測驗未過，以5公里健走取代，順利升少將，專案延役。國安高層：副總統沒有人事權。

李艷秋：賴副總統是塑膠做的假人嗎？

6.天網監控手機，被發現後改名為「電子圍籬2.0」，陳時中：監控疫情資料，28天就銷毀

李艷秋：你信嗎？

7.監委林文程查馬政府用「中華台北」參加WHA涉及賣台。蘇貞昌：全力配合查出真相

李艷秋：總算有人能超越陳師孟了。

8.蔡總統：「以最謙卑的心情尋求諒解」「有光、有水、有縫隙的地方，就可以長出玫瑰」

李艷秋：哇！真是一朵奇葩！

9，保外就醫的阿扁開廣播節目了，中監：持續掌握評估中

李艷秋：原來中監是公益慈善組織兼阿扁粉絲團。

網友回應說「看到『哇，真是一朵奇葩』，狂笑不已。」、「第3～最扯！」

新年金句大盤點 以前寫過文章，說執政黨邏輯有問題，話術很厲害 新年開始，盤點一下執政黨的金句，發現他們更上層樓，秒打趴我的智商 把這些句子列一列，大家投個票看哪句最『金』？ 1,不讓萊豬進校園，立委吳思瑤：會讓台灣受害中國得利。 🤬 ... 由李艷秋的新聞夜總會發佈於 2021年1月6日 星期三

(中時新聞網)