沃旭能源29日宣布與由國際基礎建設投資人加拿大魁北克退休金管理機構CDPQ（Caisse de depot et placement du Quebec），及台灣的「國泰永續私募股權基金」組成之合資公司簽署協議，將投資取得大彰化東南離岸風場50％股權，兩位夥伴中以CDPQ為主要股東。

根據資料顯示，大彰化東南離岸風場屬於沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場，合計併網容量900MW，預計於2022年建造完成。

沃旭指出，本次協議總金額包括新投資人出資取得大彰化東南離岸風場專案公司50％股權，以及新投資人承諾支付風場建造所需支出50％的費用 ，包括風場發電以及輸電設施等資產，總金額約新台幣750億元，預計於2021至2022年間支付。

根據雙方協議，沃旭將執行設計、採購及施工統包契約，全權負責大彰化東南離岸風場整體興建工程，未來沃旭能源將透過位於台中港的運維中心，負責大彰化離岸風場長期運維並確保風場最佳營運效能。

沃旭能源全球離岸風電事業執行長馬丁諾柏（Martin Neubert）表示，沃旭非常高興長期合作夥伴CDPQ以及台灣的國泰永續私募股權基金加入大彰化東南離岸風場，很高興再次看到機構投資人在再生能源轉型和低碳經濟發展過程中扮演重要角色。今日公布的協議也劃下重要里程碑，代表沃旭首次在亞太地區落實合作夥伴模式。

加拿大CDPQ執行副總裁暨基礎設施業務總監Emmanuel Jaclot指出，台灣是深具吸引力的市場，這次投資讓CDPQ進一步拓展亞洲足跡。CDPQ在再生能源領域擁有豐富的投資經驗，持續尋找新興的投資機會，為轉型低碳經濟做出貢獻。

這次合作若順利通過台灣主管機關同意後，兩家機構投資人取得大彰化東南離岸風場50％股權融資來源，包括新投資人投入的自有資金，以及由金融機構提供之專案融資，其中包含15家外國和本地銀行以及兩家台灣保險公司，並由五家國際出口信貸機構提供融資信用擔保。

(工商 )