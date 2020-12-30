澳洲在中澳貿易戰中處於單方面挨打局面，英國經濟研究諮詢公司Capital Economics高級經濟學家帖連特(Marcel Thieliant)稱，若北京當局持續出手、針對更多澳洲商品徵收關稅，即使新冠疫情結束，澳洲經濟成長也可能永不會重返疫情前水準。

帖連特稱，數據顯示中國近年來始終是澳洲最大貿易夥伴和主要順差來源，占商品出口39.4%、服務出口17.6%，目前已經被北京當局放入禁止進口火線上的商品約占澳洲對華出口1/4，讓GDP(國內生產總值)縮減1.8%。若中國繼續對更多澳洲進口商品增徵收關稅，影響GDP幅度會升至2.8%。

報告中指出，中國可能將目標對準那些不太依賴澳洲進口的商品，接下來遭殃的可能有黃金、礬土(氧化鋁)和更多較小的項目。唯一能倖免於難者是鐵礦，因為中國鐵礦需求有62%從澳洲進口，不太可能找到替代來源。

但是最嚴重後果並不是當下立即性的傷害。帖連特表示，雖然澳洲也能把部分貨物出口轉移到其他國家，但不斷升級的中澳貿易戰，會成為澳洲疫情後經濟也無法重返疫情前最大原因。他並未對中澳關係加以評論，但是認為澳洲長期以來在多個領域沒有注意評估全球最大客戶開拓其他供應管道的能力，也不曾評估過中國對澳洲經濟衝擊能力，才會導致現在被動局面。

(中時新聞網)