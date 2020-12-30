德國《世界報》(DIE WELT)年終回顧，以「疫情大流行贏家、快車道上的中國」為題，認為中國大陸比任何國家都更成功擺脫新冠病毒危機，基爾(Kiel)大學世界經濟研究所總裁費爾伯邁爾(Gabriel Felbermayr)則提醒，北京應注意人口瓶頸造成「未富先老」，還有提升政治、文化魅力。

該報導指出，中國經濟率先復甦正引發21世紀重大辯論之一，即中美誰將主導世局。中國與韓國、日本、澳洲、紐西蘭、ASEAN(東南亞國家協會)10國簽署RCEP(區域全面經濟夥伴協定)是次地緣政治上重大勝利，此外率先戰勝疫情也使經濟可望成為唯一能持續成長主要經濟體，並加速追趕美國腳步。

新加坡國立大學巴基斯坦裔教授、前聯合國安全理事會主席馬凱碩(Kishore Mahbubani)也在新書重申2015年至今不變論調，即中國終將取代美國成為世界第1強國，他稱美國科學界長期以來被認為世界最佳，但這次疫情暴露其弱點，疫情加速美國聲譽淪喪和失敗形象，「權力對比已經發生顯著變化，而且會是持續性趨勢。」

費爾伯邁爾則告訴《世界報》，中國正變得越來越強大，不至於成為霸權國家，但迅速成為越來越多國家最重要貿易夥伴，這賦予北京更多機會來維護自身權益和參與制定規則。這位經濟學家也注意到中國人口中位數老化問題，認為這是當前陸方最需要克服問題之一。

(中時新聞網)