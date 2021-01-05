疫情惡化 美上周死亡人數創新高 12:102021/01/05 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，美國疫情不斷惡化，截至1月3日止該周共計逾1萬8,400人死於新冠肺炎，寫下單周死亡人數新高紀錄，這也讓疫情使美國累計超過35.1萬人因此喪命，換算每930人就有一人病故。上周新增確診將近150萬人，比前一周高出16.5％。 數據顯示，2020年12月新冠病毒導致將近7.8萬人死亡，創疫情爆發以來單月最高紀錄，公衛官員警告，儘管疫苗問世，但1月死亡人數可能還會攀升。 觀念平台－強化風險管理 提升企業永續價值 天網惹議 人權會：疫情緩和後檢視 (工商 ) #死亡人數 #疫情惡化 #創新高 #美國疫情 #不斷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智慧手機產量 今年可望破底翻 04:102021/01/05 財經要聞 交車報喜 特斯拉股價飆新高 04:102021/01/05 全球財經 風險情緒正向 信用、新興債動能穩健 04:102021/01/05 投資理財 股價創高 聯發科聯詠兩樣情 04:102021/01/05 證券．權證 《國際經濟》韓人2020年Q3不愛休閒 只愛菸酒 09:432021/01/05 財經 客觀認識大陸「集體領導制」 04:102021/01/05 論壇廣場 變種病毒讓大英變小英 04:102021/01/05 時論廣場 強吸金 台韓印度股市飆新高 04:102021/01/05 投資理財 疫情險 東京擬9日進入緊急狀態 04:102021/01/05 生活新聞 載客量跌至1999年水準 美航空業去年損失350億美元 04:102021/01/05 全球財經 星國 今年經濟將加速復甦 04:102021/01/05 全球財經 財經熱門新聞 打臉川普 紐交所大逆轉宣布：停止推動陸三大電信公司下市 - 財經 - 工商 價格瘋漲！ 印度組織喊鐵礦石禁出口 陸卻沒在怕 - 財經 中澳貿易僵局還要再4年？傳莫里森擬提前1年大選保連任 - 財經 台塑越鋼20億美元聯貸 大爆棚 - 財經要聞 - 工商時報 被川普賜死後 華為業務大縮水？ 任正非一句話回應 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。