路透報導，美國疫情不斷惡化，截至1月3日止該周共計逾1萬8,400人死於新冠肺炎，寫下單周死亡人數新高紀錄，這也讓疫情使美國累計超過35.1萬人因此喪命，換算每930人就有一人病故。上周新增確診將近150萬人，比前一周高出16.5％。

數據顯示，2020年12月新冠病毒導致將近7.8萬人死亡，創疫情爆發以來單月最高紀錄，公衛官員警告，儘管疫苗問世，但1月死亡人數可能還會攀升。

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