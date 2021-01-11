宏佳騰（1599）自結2020年12月合併營收為3.36億元、年增96.81％，全年合併營收32.26億元、年增34.45％，創歷史新高。宏佳騰表示，由於去年下半年歐美ATV大廠持續拉貨，加上國內油、電車銷售亮眼，總銷量創下歷史新高，拉抬營運動能，也使得年營收同步來到歷史高點。

宏佳騰指出，去年全球受到疫情的衝擊，改變了原本的生活型態，尤其以歐美各國特別嚴重，疫情初期大家都不敢出門，也大大影響了戶外休閒產業。不過到了下半年，歐美各國陸續解封，民眾紛紛往戶外移動，大量減少室內活動，以至於ATV（沙灘車）的需求瞬間上揚。而原本大陸是ATV生產大國，但因為受到了中美貿易戰的影響，美國對大陸進口的ATV提高關稅，因此需求量紛紛擠到台灣，使得宏佳騰ATV出貨暢旺。

在國內市場方面，宏佳騰指出，政府2021年原本要調降對於電動機車的補助，因此在2020年第四季各家車廠紛紛拉尾盤，繳出漂亮的成績單，也讓去年台灣機車（油車＋電車）共計銷售103萬輛，來到歷史次高。

而工業局7日也宣布2021年補助方案維持重型等級及輕型等級每輛7,000元，小型輕型等級每輛5,100元，另採用國產電池芯則加碼補助3,000元，相關政策可望有助今年電車助銷量提升。

宏佳騰指出，除了經典款油車持續銷售外，同步搭載「CROXERA智慧儀表」的電車更是廣受好評，在公司整體行銷策略操作成功下，2020年銷量破萬輛，持續蟬聯亞軍寶座，並逐漸跟對手拉開差距，也是讓宏佳騰國內市場銷售創新高的最大功臣。

展望2021年，宏佳騰表示，除了持續穩住外銷訂單外，國內也將繼續精進於「CROXERA智慧儀表」服務內容的創新與新車款開發，以期再締更佳的營收表現。

(工商 )