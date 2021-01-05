由於市場擔心喬治亞州聯邦參議員選舉以及經濟在疫情肆虐下的復甦趨緩，美股在新春第一個交易日的今天下跌。

道瓊工業指數重挫382.59點或1.25%，以30223.89點作收。

標準普爾指數下滑55.42點或1.48%，收在3700.65點。

科技股那斯達克指數跌189.83點或1.47%，收12698.45點。（譯者：張佑之）1100105

(中央社)