美股3大指數上周創下新高紀錄，主要是電動車大廠特斯拉強勁漲勢推升，但隨著歐美入冬後疫情升溫不見趨緩，加上主要加密貨幣崩跌，美國國會眾議院民主黨將對川普提出彈劾案，這也是川普任內第二次被提彈劾，美股3大指數盤前大跌。道瓊指數周一(11日)開盤下跌82.6點、以31,015.37點，隨後跌勢一度擴大至超過260點。

截至台灣時間11日晚間10點35分，道瓊指數152.86 點或0.49%、暫報30,945.11點；標普500指數29.50點或0.77%、暫報3,795.18點；那斯達克指數193.24點或1.46%、暫報13,008.73點；費城半導體指數下跌4.79點或0.16%、暫報2,931.68點。

4大科技巨頭齊跌，推特股價大跌5.47 美元或10.63%、暫報46.01 美元。電動車大廠特斯拉股價從高點回落，重挫51.22 美元5.82%、暫報828.80美元。台積電ADR股價上漲1.95 美元或1.64%、暫報120.64美元；聯電ADR股價上漲0.40美元或4.71%、暫報8.89美元。

美國就業市場12月數據差勁，12月非農數據創去年4月以來首次下修，減少14 萬人，遠遜於市場預期，失業率維持 6.7%。非農報告顯示，2020 年整年就業人數總計減少 937 萬人，創 1939 年以來最高記錄，並超過 2008 年、 2009 年金融危機時期來人數。

美國總統當選人拜登上周呼籲，將推出超過1兆美元的經濟刺激法案，包括美國民眾補貼2000 美元。但該案在民主黨內引發正反意見，代表拜登就算完全執政，想要在參議院過關也不可能一帆風順。

(中時新聞網)