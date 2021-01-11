投資人對全球新冠肺炎疫情持續升高感到擔憂，以及受疲弱的亞洲股市表現影響，周一歐洲股市早盤小跌。

泛歐Stoxx 600指數目前下跌0.54%，報408.93點。公共事業股與旅遊股下挫0.8%，跌幅領先。銀行股上揚0.3%。

此前亞洲股市普遍下跌，以及投資人觀望擴大紓困的前景與政治動盪局勢，美股主要指數期貨走低，使歐洲股市表現承壓。除此之外，歐洲投資人正密切關注全球新冠狀病毒確診數驚人的激增。

周一上午，歐洲市場沒有重大的財報發布，在經濟數據方面，西班牙將發布11月工業生產指數。

在個別市場方面，英國富時100指數跌0.33%，報6,850.63點。德國DAX指數跌0.78%，為13,939.71點。法國CAC 40指數跌0.48%，為5,679.39點。義大利富時MIB指數跌0.33%，西班牙IBEX 35指數跌0.33%。

個股方面，德國旅遊公司途易集團（Tui）重挫逾7%，延續上周宣布增資後的大跌走勢。英國運動時尚零售公司JD Sports上修獲利預測，股價逆勢勁揚逾5%。

(時報資訊)