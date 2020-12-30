印度才準備開始5G測試就喊話要超越5G已落地超過1年各國，日前也喊出要超越中國大陸，成為世界最大手機製造國，但市場銷售數據卻打得官員臉疼，10月陸製品牌手機銷售與去年同期相比增加170萬支，線上銷售最佳5大品牌除第2名三星外，全是中國品牌。

今年印度與中國再次爆發邊境衝突，原本就偏右翼和民主主義的總理莫迪(Narendra Modi)屢次對陸反制，包括禁止超過200種中國應用程式、甚至約會App也算危及國家安全，呼籲抵制陸貨和制定陸製燈具、家電退場計畫，對陸產品加徵關稅，限制陸資直接投入或在印度收購企業，上周又非正式要求各航空公司拒載中國籍旅客。

但是根據IDC(國際數據資訊)公司統計顯示，至少在智慧型手機市場上，印度民眾缺乏抵制陸貨意願。小米、vivo、realme、OPPO分別是10月線上手機銷售第1、3、4、5名，共售出630萬支，佔10月總出貨量2100萬支3成之多，而且並不包括實體店面銷售數字在內。

新加坡《聯合早報》指出，這些數據意味雖然印度官方大力打擊和抵制中國產品，並在邊境與中國衝突，但對印度智慧型手機市場基本上沒有影響。

(中時新聞網)