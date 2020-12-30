美股屢創新高，周二(29日)3大指數雖集體回調，跌幅也僅在0.22%至0.38%間，國際交易商BTIG首席股票與衍生金融商品策略師艾曼紐爾(Julian Emanuel)指出，近半年來股市強力反彈，與20年前網際網路泡沫破滅前高峰類似，最糟恐出現10%至15%回調幅度。

艾曼紐爾是長期牛市派，一向看好多頭，因此說法更引人矚目。他說：「我認為美股市場參與度和2000年相似，散戶數甚至更多，這把市場估值推高到和當年相近的泡沫水準。」

不過他也沒有認為這種泡沫有破滅危機，「不過現在利率環境和當年不同，場外有很多現金，而經濟正等待加速，我們認為明年全球經濟都會復甦和成長，只要企業能為投資者帶來實際收入，這種背景有利於股市持續上升。」

他預期的最糟回調幅度，發生催化劑是新冠病毒疫苗分發與接種無法有序和普遍進行，不過即使如此，指數修正也是暫時性的。美國NBC周二報導，照目前疫苗分發混亂和接種緩慢速度，美國要10年才能完全走出疫情。

艾曼紐爾認為一旦回調就是買入時機，他看好銀行類股：「在Fed(美國聯準會)向銀行提供資本轉化的條件下，我們認為銀行業被過度低估，目前這些類股價格有吸引力並具有可觀的盈利能力。」他還預期標普500指數明年底前要攻上4000點，必須靠銀行類股。標普500指數周二收跌0.22%，報3727.04點。

(中時新聞網)