在美股隔夜全面收黑，以及投資人眼睜睜看著英國疫情飆升，英格蘭實施封鎖之下，歐股在新年第二個交易日開盤上揚。

周二泛歐Stoxx 600指數漲0.89點或+0.21%，為402.55點。華爾街擔憂喬治亞州選舉而下挫，亞洲股市表現平平之下，歐股低開，隨後走高。石油股和零售股表現最佳。

英國FTSE 100指數上漲0.6%。石油股帶來增勢，荷蘭皇家殼牌石油(Shell)以及英國的BP石油公司提供FTSE最大支持，分別上漲2.62%和2.59%。

英國時尚零售商Next上漲8.2%。該公司表示，聖誕節銷售超乎預期。

專注於國內市場的英國中型股指數上漲0.2%。儘管新聞指出，單日確診持續在5萬人高檔，英國幾乎全境的學校和商店開始關閉，政府下達居家令。

德國DAX指數持平。德國政府正尋求延長封鎖期限。

德國晶片製造商Dialog半導體上漲4.7%。由於5G手機和平板的需求強勁，Dialog對2020年第四季營收提出樂觀財測。

(時報資訊)