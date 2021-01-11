美國12月非農就業減少14萬人，不如預期，在刺激法案上民主黨出現分歧看法，但在拜登信心喊話，正計畫推出新一輪數兆美元紓困計畫下，終場美股三大指數齊刷歷史新高，僅費半收黑，漲跌幅介於-0.02至+1.03%。指標股特斯拉強漲逾7%、台積電ADR下跌2.26%。

台股目前在5日線(15,112點)、10日線(14,827點)、月線(14,535點)之上，開高震盪，尾盤收高，最終以上漲249.95點，漲幅1.64%，收在15,463.95點，成交金額為3,982.39億元。三大法人合計買超222.55億元，外資買超197.15億元、投信賣超9.31億元、自營商買超34.71億元。

台股價漲量增，結構佳，後市仍需漲時帶量，方對盤勢有利。指數支撐為15,000點附近，壓力為15,700點附近。KD向上，K值高於80，短線偏多，慎防技術性回檔。

指數再次創新高，預計呈現偏多格局，沿五日線走強，波段關鍵在於月線趨勢揚升，因此不破月線支撐，且可將持股比重維持至六成以上，留意後續量能是否跟上，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、內需、金融等族群。

(時報資訊)