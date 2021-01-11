《日股》日本股市 11日休市 07:442021/01/11 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢成年禮日，日股11日休市，元月12日正常交易。 美股再登高 拜登就職行情提前上演 朱晏民專欄－再通膨概念股將崛起 (時報資訊) #日股 #日休市 #日本股市 #適逢 #成年禮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股連日創高 達人選股翻新 04:102021/01/10 產業特刊 中芯OTCQX市場交易 可持續到2月1日 18:282021/01/10 財經 日韓抗疫不力惹民怨 04:102021/01/10 專題周報 日本歌手新片演台灣媽 苦練台語「罵小孩」 22:052021/01/10 娛樂 Hebe失業轉行直播日入5位數 拍全裸片不露3點 11:002021/01/10 娛樂 新冠肺炎確診 陸9日新增69例 本土占48例 16:232021/01/10 兩岸 日職》菅野智之留在日職 王貞治覺得可惜 09:242021/01/10 體育 「永遠的青鳥」詩人蓉子9日逝世 享壽99歲 00:282021/01/10 生活 牛柿大發濾掛咖啡禮盒 諧音寓意超有創意 04:102021/01/10 產業．科技 單日暴吃2萬卡 壯男身體竟產生驚人變化 10:322021/01/10 搜奇 1月14日 台積電法說 首季續看旺 04:102021/01/10 專題周報 財經熱門新聞 大釋單！聯發科躍台積第三大客戶 - 財經要聞 - 工商時報 13檔強中強 衝關先鋒 - 財經要聞 - 工商時報 外資看台積 喊出7字頭 - 財經要聞 - 工商時報 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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