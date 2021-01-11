市場在美國可望擴大紓困的前景與美國政治局勢的動盪之間拉鋸，周日隔夜交易美股主要指數期貨走跌。

目前道瓊指數期貨跌175點或0.56%，報30,818點。標普500指數期貨跌0.59%，那斯達克100指數期貨跌0.48%。

美股在2021的第一周交易表現強勁，投資人選擇忽略川普支持者攻佔國會大廈的暴力事件，轉而關注民主黨拿下白宮與國會兩院後加碼財政激勵措施的前景。

上周五標普500指數連漲4天，並以歷史新高作收，周線勁揚1.8%。道瓊指數與科技股為主的那斯達克指數上周分別收漲1.6%與2.4%，亦同步創下歷史新高。

部分分析師認為美股近期內可能拉回，尤其是在2020年表現意外強勁之後。去年標普500指數全年上漲逾16.3%。

Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli周日出具報告指出，美股上漲建立在三大支柱上，即強勁的企業業績、大規模的激勵措施，以及疫苗的樂觀情勢。市場對激勵措施的期望越來越高，但拜登的計畫理論上可能達數兆美元，但實際獲得通過的規模可能小很多。

本周美國的政治動盪料將持續，市場何時或是否將受到影響仍待觀察。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在周日晚間表示，在對川普總統進行彈劾之前，眾院首先將在本周表決一項議案，促請副總統彭斯（Mike Pence）與行政內閣先將川普免職。

(時報資訊)