美股隔夜收跌。港股上午低走，午後在紐約證交所消息和電信股領攻之下收紅。投資人繼續關注全球疫苗推出情形以及美國財政刺激計畫。

周二香港恆生指數收漲177.05點或0.64%，為27649.86點。國企股(H股)漲51.16點或0.48%，為10774.15點。電訊股和保健護理股表現最佳，分別漲3.31%和2.67%。

中國移動漲5.13%，報46.1港元；中國電信漲3.34%，報2.16港元；中國聯通漲8.50%，報4.85港元。

紐約證交所周一晚間發表聲明，表示與相關監管單位磋商之後，決定取消中國三大電信商ADR下市的計畫。

中芯國際大跌9.60%，報19.48港元。羅素富時相關指數宣布，本周四起將中芯國際、中國聯通、南京熊貓電子等中企剔除於富時全球股票指數之外。中芯國際還遭剔除於富時中國50指數之外。

接續昨日收漲10%，農夫山泉周二再漲6.6%，公司市值達7259億港元。最新富比世富豪即時資料顯示，創辦人鐘睒睒身價超過股神巴菲特，來到全球第六。

(時報資訊)