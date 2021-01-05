萊豬還沒入台，新北市有便當店就調漲豬肉類便當，全台毛豬2日均價每公斤更高達75.01元，較6天前貴近1成，對於外界憂心豬價高漲，農委會主委陳吉仲4日卻說，依據過去5年市場價格，國內毛豬每公斤價格70幾元的水準，消費者絕對可以負擔得起，現在的波動在合理範圍內，家庭主婦則打臉陳主委說：「根本是外行人說的話，何不走一趟市場，才知道底層老百姓痛在哪裡！」

陳吉仲稱 波動在合理範圍內

陳吉仲昨天陪同蔡英文總統到美濃參加「農民退休儲金制度開辦典禮」，針對媒體記者詢問豬價不斷上漲，他強調，農委會掌握過去5年拍賣市場的豬價，均價每公斤在65元至80元之間波動，批發與末端市場各式各樣的價格，現在的波動都在合理範圍之內。

高雄養豬協會理事長陸瀛俊說，近來毛豬價格好，只是空歡喜一場。因為包括玉米、豆粉等飼料在內的原物料上漲，導致毛豬上漲價格被原物料上漲抵消。他認為，政府應清楚標示萊豬或本土豬肉，讓消費者自行選擇，不會弄到這麼累。

消費者批 不知底層民眾的痛

屏東市中央市場林姓攤商說，一分錢一分貨，豬肉部位不同，價格也不一樣，一頭豬約百公斤上下，真正賣到下游傳統市場，依不同部位每台斤都要110元至130元，「他（指陳吉仲）說這話會誤導消費者。」

長期在傳統市場購買豬肉的婦人伍靜華則說，不是每個家庭買肉都不看價錢，若真的經濟不允許，想吃個三層肉片，就得斤斤計較，看一道菜放10片肉還是20片，算盤都要打得精，說一公斤賣70元是合理，根本外行人說的話，「何不走一趟市場，才知道底層老百姓痛在哪裡！」

伍靜華說，過去只希望買到價格公道的商品，現在還要確保買到的是台灣豬，「這竟成民眾小確幸，聽來真的很諷刺。」

業者預估 毛豬價格還會再漲

一向只買市場溫體豬肉的邱姓婦人對豬肉漲價表示無可奈何，「不然怎麼辦？不吃嗎？」她說已被萊豬嚇到，連貢丸都不想買了，「現宰溫體豬比較安全」，雖然漲價增加荷包負擔，但總不能不吃，就只好少買一點。

家庭主婦蔡孟芬說，最近到市場買肉，擔心的都是攤販賣的究竟是不是台灣豬，現在豬價上漲，如果政府不想想辦法，瘦的又是消費者荷包，如果大家少吃，豬農又受影響，官員真的要想清楚再說話做事。

中華民國養豬協會常務監事林承德、雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞指出，消費者還是最可憐的，因為成本還是消費者吸收，政府一開始的方向就沒有抓對；根據農委會統計，截至昨天毛豬行情為每公斤72.72元，預估未來兩周因應加工食品如臘腸的製作，豬價應該會拉到每公斤75元。

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(中時新聞網)